Авария с пострадавшим произошла на 279 километре М-7 под Вязниками. Как сообщают в МЧС области, около 11 утра 31 октября на трассе столкнулись два грузовика. Судя по всему, одна фура догнала

Авария с пострадавшим произошла на 279 километре М-7 под Вязниками. Как сообщают в МЧС области, около 11 утра 31 октября на трассе столкнулись два грузовика. Судя по всему, одна фура догнала другую. От удара кабину тягача сильно смяло. Сотрудники МЧС проводили деблокировку пострадавшего водителя. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 13 человек, 4 единицы