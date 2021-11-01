Во Владимире задержан начальник регионального управления по вопросам миграции Дмитрий Филиппов. Подполковника полиции обвиняют по статье «получение взятки должностным лицом». Речь идет о

Во Владимире задержан начальник регионального управления по вопросам миграции Дмитрий Филиппов. Подполковника полиции обвиняют по статье «получение взятки должностным лицом». Речь идет о сумме не менее 80 тысяч рублей – это является «значительным размером». За эти деньги Филиппов обещал содействие в признании нескольких иностранцев носителями русского языка, чтобы они могли получить российское гражданство в упрощенном