Во Владимирской области сегодня и завтра ожидается солнце. Температурные показатели тоже радуют -...

Во Владимирской области сегодня и завтра ожидается солнце. Температурные показатели тоже радуют - сегодня днём воздух прогреется до +7..+9°, ветер юго-западный, умеренный. Давление снова немного выше нормы.Со среды небо над 33 регионом затянут тучи, однако погода всё же останется тёплой.В целом, в центре Фобос отмечают, что ноябрь будет весьма нестабильным - первые недели бьют рекорды тепла, а вот к концу месяца не исключено, что температурный режим может войти в рамки январского климата.ФОТО: https://www.pexels.com