Общественники добились ремонта разбитого большегрузами участка дороги, ведущей к селу Бакшеево. О плохом состоянии единственного пути до населенного пункта сообщили местные жители.

Общественники добились ремонта разбитого большегрузами участка дороги, ведущей к селу Бакшеево. О плохом состоянии единственного пути до населенного пункта сообщили местные жители. Наталья Палаткина, местный житель, член регионального штаба ОНФ Дорога была разбита настолько, что мы не могли даже возить детей в школу, рейсовые автобусы постоянно опаздывали, потому что большегрузы несутся, приходилось ездить по обочинам.