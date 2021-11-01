С сегодняшнего дня школьники ушли на каникулы, студенты – на дистанционное обучение, а родители – на удаленку. При этом кинотеатры, музеи, развлекательные заведения если не закрыты по ..

С сегодняшнего дня школьники ушли на каникулы, студенты – на дистанционное обучение, а родители – на удаленку. При этом кинотеатры, музеи, развлекательные заведения если не закрыты по требованию Минздрава, то ограничивают посещение. Детям ничего не остается, кроме как «зависнуть» в интернете. Вместе с экспертами МТС подготовили для вас подборку ресурсов, которые понравятся ребятам, развлекут, повеселят их и подарят полезные знания.Всем ребятам - от 6 до 18 лет– сайт, где любой школьник 6-18 лет может выбрать творческое направление, бесплатно обучаться у наставников (звезд и профессионалов) и загружать фото или видео своих работ на конкурс. Если ребенок хорошо рисует, танцует, поет, любит фотографировать, видит себя блогером или мечтает снимать кино – ему понравится «Поколение М», тем более, там можно участвовать одновременно в нескольких номинациях.Творческо-благотворительный проект «Поколение М» - кладезь полезных мастер-классов и конкурсов. На можно смотреть уроки по актерскому мастерству, вокалу, дизайну, фотографии и многим другим направлениям, которые курируют настоящие звезды и профессионалы. Например, Полина Гагарина отвечает за вокал, педагоги ГИТИСа — за театральное направление, а знаменитые модельеры Юлия Далакян и Игорь Гуляев - за дизайн. Каждый год кураторы объявляют конкурсное задание по своему направлению и выбирают победителей. У ребят есть возможность выиграть стажировки в знаменитых модных домах, выступить на одной сцене со звездами или выставить свои картины в Третьяковской галерее. При этом, каждое действие на сайте и в соцсетях проекта превращается в реальные деньги, которые идут на помощь тяжело больным ребятам. За 6 лет существования «Поколения М» собрано почти 22 миллиона рублей и сделано более 60 операций.ПодросткамОнлайн-кинотеатр открывает доступ к самым лучшим мультикам. От «Золотой коллекции Союзмультфильма» до самых свежих мультсериалов современности. А еще множество детских и семейных фильмов для совместного просмотра.Детская комната тоже собрала мульфильмы, аудиосказки, музыку старых пластинок Мелодии для малышей, видеолекции и игры, а для подростков - интересные подкасты.Школьникам и юным исследователям- это бесплатный образовательный ресурс, рекомендуемый Министерством образования. Он рассчитан на учащихся 1-11 классов и содержит полный школьный курс уроков от лучших учителей России.– онлайн школа для учеников 3-11 классов, которая помогает готовиться в ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам и поступлению в вуз, а также повысить оценки или просто расширить кругозор.МалышамОтличная идея - начать утро вместе с ребенком с небольшой зарядки, которая вполне может продолжиться зажигательными танцами или караоке. Например, на много песен, стихов и загадок. Здесь же множество чудесных аудиосказок, под которые ребенок спокойно уснет в тихий час.А еще самое время научить малышей безопасному поведению в сети. Проект в игровой форме расскажет, какие есть полезные возможности для образования, развития, общения и досуга и как защититься от сетевых угроз при использовании интернета. Проект реализуется МТС с 2011 года совместно с Фондом Развития Интернета при поддержке Министерства связи.