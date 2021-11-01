День Садока у православных верующих и День всех святых 1 ноября у католиков имеет похожую мистическую философию.

День Садока у православных верующих и День всех святых 1 ноября у католиков имеет похожую мистическую философию.ИсторияДля того, чтобы понять, какой сегодня праздник, стоит обратиться к старинным источникам. Так, 1 ноября 2021 года христиане восточного обряда вспоминают пророка Иоиля и перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского; западного же – праздникДень всех святых, который "закрывает" древний язычески Хэллоуин. В народном календаре церковный праздник 1 ноября известен как Иванов день или День Садока. Он приурочен к встречезимы.Святой СадокВ этот церковный праздник вспоминают жизнь священномученика Садока. Он считается небесным покровителем людей, которые скончались без покаяния. Святой Садок был преемником священномученика Симеона. Однажды он увидел сон, в котором святой Симеон предупреждал его о предстоящей емумученической смерти.Раньшесчиталось, что 1 ноября нечисть поднимается из пекла в наш мир и начинаетпугать прохожих, а ведьмы устраивают свои шабаши. Для того, чтобы отпугнутьнечистую силу, крестьяне сами наряжались в костюмы страшилищ и устраивалишумные шествия.Что нельзя делать 1 ноябряВ этот православный праздник запрещалось оставлятьсушиться вещи на ночь. Иначе нечистая сила могла туде залезть, а потомвселиться в человека. Нельзя было убивать пауков 1 ноября. Считалось, что в их обличии в дом наведываются умершие родственники. Нельзя было оборачиваться, если кто-то услышал звук шагов заспиной. Кроме того, запрещалось отказывать в милостыне.Приметы и традицииЦерковный праздник 1 ноября в народном календаре был проводами осени и встречей зимы. Наши предки в этот православный праздник угадывали погоду на будущее, и какой урожай ждать.На Ивана коням давали отдохнуть и кормили досыта.Народ старался в этот день отдыхать, а вечером делиться страшными историями.В этот праздник на столе было блюдо из курицы.Если в этот церковный праздник на крышу дома прилетеласова, то в этой семье скоро будет горе и кто-то умрет.