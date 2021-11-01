Как льготникам возместить потраченное за полагающиеся лекарства? За чей счёт детям-сиротам будут делать ПЦР-тесты? Нужен ли Владимирской области отдельный ковидный госпиталь? И что думают
<a href="https://33live.ru/novosti/01-11-2021-pro-yuridicheskuyu-pomoshh-lgotnikam-detej-sirot-kovidnyj-gospital-i-vrio-gubernatora-intervyu-s-dmitriem-rozhkovym.html" target="_blank">Про юридическую помощь льготникам, детей-сирот, ковидный госпиталь и врио губернатора. Интервью с Дмитрием Рожковым</a> - Как льготникам возместить потраченное за полагающиеся лекарства? За чей счёт детям-сиротам будут делать ПЦР-тесты? Нужен ли Владимирской области отдельный ковидный госпиталь? И что думают
[url=https://33live.ru/novosti/01-11-2021-pro-yuridicheskuyu-pomoshh-lgotnikam-detej-sirot-kovidnyj-gospital-i-vrio-gubernatora-intervyu-s-dmitriem-rozhkovym.html]Про юридическую помощь льготникам, детей-сирот, ковидный госпиталь и врио губернатора. Интервью с Дмитрием Рожковым[/url] - Как льготникам возместить потраченное за полагающиеся лекарства? За чей счёт детям-сиротам будут делать ПЦР-тесты? Нужен ли Владимирской области отдельный ковидный госпиталь? И что думают