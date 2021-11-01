Как льготникам возместить потраченное за полагающиеся лекарства? За чей счёт детям-сиротам будут делать ПЦР-тесты? Нужен ли Владимирской области отдельный ковидный госпиталь? И что думают

Как льготникам возместить потраченное за полагающиеся лекарства? За чей счёт детям-сиротам будут делать ПЦР-тесты? Нужен ли Владимирской области отдельный ковидный госпиталь? И что думают депутаты о врио губернаторе Авдееве? На парламентские темы и не только говорим сегодня с зам. председателя ЗакСобрания Дмитрием Рожковым.