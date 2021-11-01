Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту гибели...

Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту гибели несовершеннолетнего.Установлено, что 31 октября около 16.30 в дежурную часть полиции города Гусь-Хрустальный поступило сообщение из Центральной районной больницы о смерти 17-летнего подростка.Выяснилось, что в этот день молодой человек гулял в компании сверстников. Он залез на высоковольтный столб электропередачи недалеко от железной дороги. Во время спуска с него мальчик зацепился одеждой за провод и получил удар током, упал на землю и скончался на месте происшествия.Органами прокуратуры области выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибшего. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области, сообщает пресс-служба прокуратуры.