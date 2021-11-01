Ленинский райсуд Владимира обязал родильный дом №2 выплатить компенсацию супругу, родившейся дочери и родителям умершей роженицы. В своем исковом заявлении семья погибшей женщины

Ленинский райсуд Владимира обязал родильный дом №2 выплатить компенсацию супругу, родившейся дочери и родителям умершей роженицы. В своем исковом заявлении семья погибшей женщины указывала, что “ненадлежащее исполнение врачом медицинского учреждения своих профессиональных обязанностей привело к наступлению смерти пациента и тяжелому состоянию родившегося у нее ребенка”. Заявитель требовал с роддома ежемесячную компенсацию в пользу дочери и