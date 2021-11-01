Специалисты проанализировали экономическую ситуацию в стране. Они отметили, что рост цен на продукты в России продиктован общемировой тенденцией.

Специалисты проанализировали экономическую ситуацию в стране. Они отметили, что рост цен на продукты в России продиктован общемировой тенденцией.Уже в этом месяце инфляция может возрасти до 8,02% в России. По данным экспертов, это станет максимумом за последние пять лет.В связи с этим в последний месяц осени могут подорожать многие товары и продукты.Экономист Максим Петроневич объяснил, что к числу факторов можноотнести продолжающийся рост цен на продукты и автомобили в России и за границей. Также он отметил, что в нынешнем году урожай намного ниже уровня 2020 года. Кроме того, осложняют работу бизнеса и вынужденные эпидемиологические ограничения из-за пандемии коронавируса.В свою очередь экономист Александр Исаков заявил, что проблемными категориями по ценам на продукты в России в этом месяце останутся овощи и фрукты, а также куриное мясо. Его коллега Антон Струченевский отметил, что укреплениерубля сдержит инфляцию на импортируемые товары.Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин предупредил население о рискевысокой глобальной инфляции. Глава государства отметил важность недопущения развития подобной ситуации и необходимость нормализации бюджетной иденежно-кредитной политики. Как писали "Дни.ру", ранее российские власти продовольственной помощи в качестве одной из мер поддержки для малоимущих граждан.