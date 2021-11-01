В заключительном финальном голосовании конкурса примет участие и представитель Владимирской области.

С 1 по 10 ноября пройдет финальный этап XI Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».В заключительном финальном голосовании конкурса примет участие и представитель Владимирской области. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Суздальскому району Иван Пряхин - победитель регионального этапа конкурса, в котором приняли участие более 8 000 жителей тридцать третьего региона.До 10 ноября каждый пользователь сети Интернет сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.Победители конкурса будут определяться по результатам онлайн-голосования на основе индекса доверия граждан при помощи специальной формулы с учетом численности населения региона, который представляет участник.Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» - состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.Уважаемые жители Владимирской области!Давайте все вместе поддержим участкового уполномоченного полиции Ивана Пряхина на финальном этапе конкурса!Ссылка на страницу голосования: https://www.vladimir.kp.ru/media/856330/.