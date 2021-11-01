В заключительном финальном голосовании конкурса примет участие и представитель Владимирской области.
С 1 по 10 ноября пройдет финальный этап XI Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».В заключительном финальном голосовании конкурса примет участие и представитель Владимирской области. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Суздальскому району Иван Пряхин - победитель регионального этапа конкурса, в котором приняли участие более 8 000 жителей тридцать третьего региона.
До 10 ноября каждый пользователь сети Интернет сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.
Победители конкурса будут определяться по результатам онлайн-голосования на основе индекса доверия граждан при помощи специальной формулы с учетом численности населения региона, который представляет участник.
Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» - состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.
Уважаемые жители Владимирской области!
Давайте все вместе поддержим участкового уполномоченного полиции Ивана Пряхина на финальном этапе конкурса!
Ссылка на страницу голосования: https://www.vladimir.kp.ru/media/856330/.