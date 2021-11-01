Истцы обратились в суд с иском к «Родильному дому № 2 г. Владимира» и Департаменту здравоохранения...

Истцы обратились в суд с иском к «Родильному дому № 2 г. Владимира» и Департаменту здравоохранения Владимирской области. Муж умершей при родах 25-летней женщины считает, что к ее гибели, а также к тяжелому состоянию новорожденной привело ненадлежащее исполнение своих обязанностей принимавшего роды врача. Врач, проходивший по делу, умер от коронавируса.Мы уже рассказывали об этом случае. Истец просил взыскать с ответчика в пользу несовершеннолетней дочери ежемесячные выплаты в размере 30 971 рубля 98 копеек в счет возмещения вреда по случаю потери кормильца до достижения ею совершеннолетнего возраста с последующей индексацией и образовавшуюся задолженность по ежемесячным платежам в сумме 681383 рублей 56 копеек. Нравственные переживания, связанные с потерей родственника, причинили родным умершей моральный вред, компенсацию которого каждый из них оценил в 10 миллионов рублей.Суд удовлетворил требования истца частично. Решением суда от 28 октября 2021 года с ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2» в пользу супруга, ребенка и родителей умершей взыскана компенсация морального вреда по 1 миллиону рублей.Компенсация расходов по погребению определена в размере 350000 рублей.Кроме того, в пользу дочери ежемесячно до ее совершеннолетия взысканы денежные средства в счет возмещения вреда по случаю потери кормильца, информируют в пресс-службе Ленинского районного суда г. Владимира.