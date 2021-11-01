При проведении обыска в квартире злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято четыре пакета с неизвестным веществом внутри, общей массой более 1,8 кг...

«Следствием ОМВД России по району Свиблово г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНК УВД по САО при силовой поддержке УНК ГУ МВД России по г. Москве по месту жительства в одном из домов в Лазоревом проезде задержан 26-летний неработающий житель столицы, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.При проведении обыска в квартире злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято четыре пакета с неизвестным веществом внутри, общей массой более 1,8 кг.Исследованием части изъятого установлено, что материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Остальное изъятое направлено на экспертизу.Следствием Отдела ОМВД России по району Свиблово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29