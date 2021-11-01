Незаконно проникнув на территорию строительного объекта, злоумышленник похитил из помещения 26 электроприводов и 30 зональных кранов...

«Оперуполномоченные ОМВД России по Южнопортовому району задержали мужчину по подозрению в краже оборудования.Предварительно установлено, что злоумышленник заранее узнал, что на территорию одной из строительных площадок в Южнопортовом районе завезли дорогостоящее оборудование. В ночное время он попросил своего знакомого подвести его по данному адресу, сообщив, что он якобы там работает и ему необходимо забрать свои личные вещи. Незаконно проникнув на территорию строительного объекта, злоумышленник похитил из помещения 26 электроприводов и 30 зональных кранов. Сложив похищенное имущество в сумку, он снова позвонил приятелю и попросил его забрать. Утром начальник строительного участка обнаружил отсутствие оборудования и обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 740 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Трофимова. Им оказался 28-летний житель Подмосковья. Часть похищенного имущества злоумышленник сбыл, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Остальное возвращено законному владельцу.Следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до шести лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18