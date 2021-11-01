Эксклюзив В регионе продолжаются ковидные каникулы.Эти нерабочие дни специалисты предлагают...

ЭксклюзивВ регионе продолжаются "ковидные каникулы".Эти нерабочие дни специалисты предлагают использовать для вакцинации от коронавируса - или ревакцинации.83 процента умерших - люди старше шестидесяти лет, такую статистику приводит Росстат. Эта возрастная группа - в большей степени риска, поэтому для них введён режим самоизоляции. Всего в регионе развёрнуто свыше 70 стационарных пунктов, где можно сделать прививку.