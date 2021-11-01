1 ноября начался заключительный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится МВД России совместно с издательским домом «Комсомольская правда»...

1 ноября начался заключительный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится МВД России совместно с издательским домом «Комсомольская правда».За звание лучшего участкового уполномоченного полиции страны в финальном туре будут бороться 84 сотрудника полиции – победителя территориального и регионального этапов конкурса.Проголосовать за одного из кандидатов можно в течение 10 дней на специальной странице сайта «Комсомольская правда», там же размещена подробная информация о конкурсантах.Церемония награждения победителя и призеров конкурса по традиции будет приурочена ко Дню участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.