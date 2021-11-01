Во Владимирской области стартовал новый образовательный проект «Университет нормотворчества». Его придумали и организовали Законодательное Собрание при поддержке фракции «Единая

Во Владимирской области стартовал новый образовательный проект «Университет нормотворчества». Его придумали и организовали Законодательное Собрание при поддержке фракции «Единая Россия», и Владимирский госуниверситет. Суть проекта – подкрепить теорию практикой. В процесс принятия законов ребята окунутся с помощью непосредственных участников «внутренней кухни» – депутатов и работников облпарламента. Они расскажут об информационном сопровождении законотворческой деятельности, о правовой