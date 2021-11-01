Торжественная церемония награждения и вручения главного приза, внедорожника УАЗ «Патриот», состоится 17 ноября в МВД РФ.

С 1 по 10 ноября состоится финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый». В национальном голосовании принимает участие участковый из Суздальского района Иван Пряхин. Он победил в региональном этапе состязаний.Победители будут определяться по результатам онлайн-голосования при помощи специальной формулы. Она учитывает численность населения региона, который представляет соискатель. Отдать свой голос Ивану можно по .Торжественная церемония награждения и вручения главного приза, внедорожника УАЗ «Патриот», состоится 17 ноября в МВД РФ.