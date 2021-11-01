Всероссийская перепись населения продолжается. У жителей региона есть ещё 2 недели, чтобы ответить...

Всероссийская перепись населения продолжается. У жителей региона есть ещё 2 недели, чтобы ответить на вопросы самого масштабного исследования последних лет. Слово Марии Платанюк.Ашот Бадеян глава большой семьи. Перепись - дело общее и ответственное. За одним столом собрались все: от мамы Земфиры Амаяковны до полуторагодовалой дочери Каролины. Пройти Всероссийскую перепись в цифровом формате помогают сыновья. Во Владимир Ашот Бадяен переехал в 96-ом. Здесь женился. Трое детей родились на владимирской земле. Представитель армянской диаспоры уверен: переписаться должен каждый.Ашот Бадеян, участник Всероссийской переписи населения:- Для того, чтобы понять, сколько населения живёт во Владимире. Во Владимирской области. Как живут, переезжают, приезжают. Сколько азербайджанцев, грузин , сколько ихСемья Бадеян, словами переписи, "домохозяйство". Основная единица наблюдения в самом масштабном статисследовании десятилетия. Предыдущее зафиксировало 54 миллиона 600 тысяч частных домохозяйств. Самыми распространёнными были домохозяйства из трех человек. Как изменилась ситуация?- покажут результаты новой переписи.Галина Шевердова, заместитель начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата:- Домохозяйство-это люди, которые вместе живут в одном помещении и ведут совместное хозяйство. Это могут родственники и не родственники. Например, если это семья, молодые люди с ребенком. Муж с женой с ребенком и няня живет с ними и питается ,грубо говоря из одного холодильника -это будет одно домохозяйство из 4-х человек.))Переписи подлежат все жители страны, всех категорий. На вопросы уже ответили практически все сотрудники и постояльцы владимирского психоневрологического интерната. В условиях пандемии официальным переписчиком зарегистрировали одного из работников учреждения.Анна Жукова, врио заместителя директора по общим вопросам владимирского психоневрологического интерната:- В настоящий момент 87 процентов среди получателей социальных услуг прошли перепись. К 1-ому ноября этого года мы работу эту планируем завершить.России важен каждый. Это главный девиз Переписи.Мария Платанюк. Вера Куликова. Семён Карпов. "Вести-Владимир".