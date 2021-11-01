Об одной из главных проблем местной медицины главе региона доложил главврач районной больницы Валерий Янин.

Ремонт поликлиники в Александрове может начаться уже в 2022 году. Об этом врио губернатора рассказал во время своего в город в эфире . Об одной из главных проблем местной медицины ему доложил главврач районной больницы Валерий Янин.Всего на балансе больницы находится 50 зданий. Больница в райцентре построена в 60-ые годы. Она давно нуждается в ремонте. Проектно-сметная документация разрабатывается.«Необходимо ускорить процедуру по изготовлению проекта, чтобы уже в следующем году приступить к ремонту. Есть планы по работе с родильным отделением. Сейчас нам важно ускорить вакцинацию жителей района, чтобы не произошло резкой вспышки заболеваемости и смертности», - подчеркнулАлександр Александрович после посещения двух пунктов иммунизации.Напомним, что от коронавируса привились 30 тысяч александровцев, что составляет порядка 34% от плана.