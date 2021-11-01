Губернатор поручил открыть в Александрове круглосуточный пункт вакцинации.

Александр Авдеев поручил властям Александрова проработать вопрос организации в городе круглосуточного пункта вакцинации от коронавируса. В воскресенье глава региона проинспектировал два пункта – на базе районной больницы и в торговом центре «Саша». В выходной день посетителей в них оказалось не много.Глава региона настоятельно рекомендовал главе администрации Александровского района Анне Кузнецовой и главврачу АРБ Валерию Янину более активно заниматься иммунизацией организованных групп населения.«Если не получается привезти людей в стационарные пункты, надо самим дойти до них. Если потребуется, подключим волонтёров-медиков и центры социальной защиты», - уточнил губернатор.Он также попросил наладить обмен опытом среди врачей, а также укрепить медицинские службы и скорую помощь студентами Александровского медколледжа. Например, молодёжь можно задействовать в обработке поступающих вызовов, количество которых во время пандемии выросло в разы.