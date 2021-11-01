В пяти учреждениях было заменено старое оборудование. В одном подъёмник появился впервые.

В Областной клинической больнице, владимирской горбольнице № 4, а также в Вязниковской и Киржачской районных больницах установлены шесть новых лифтов. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.«Один, в здании поликлиники в посёлке Никологоры, появился впервые. Два заменены в роддоме ОКБ. В Вязниках оборудование обновили в гинекологическом корпусе. В Киржачской районной больнице он установлен в главном корпусе взамен старого подъёмника с ручным управлением. В горбольнице №4 на Каманина модернизирована шахта стационара для пациентов с неврологической патологией. Старая кабина эксплуатировалась порядка 20 лет. Новая - более надёжная и безопасная, с грузоподъёмностью более 600 килограммов», - уточнили в депздраве.В следующем году в медицинских учреждениях планируется установить ещё шесть современных лифтов.