Полицейскими на территории станции Дербеневская на Дубининской улице выявлен находящийся в розыске автомобиль...

Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на ст. Москва - Павелецкая выявлен находящийся в розыске по линии Интерпола автомобиль иностранного производства.В рамках оперативно-профилактического мероприятия полицейскими на территории станции Дербеневская на улице Дубининская выявлен находящийся в розыске автомобиль. В ходе проверки выяснилось, что данное транспортное средство после угона на территории одной из европейских стран находится в розыске за НЦБ Интерпола Республики Чехия.В ходе работы оперативным путем установлен нынешний владелец автомобиля. Им оказался 54-летний приезжий мужчина. Он пояснил, что машину приобрел через один из сайтов в сети Интернет в 2017 году. О том, что автомобиль находится в розыске, он не знал. У гражданина изъяты документы на данное транспортное средство.Автомобиль опечатан и направлен на служебную автостоянку. По изъятому транспортному средству назначена автотехническая экспертиза с целью проверки маркировочных обозначений двигателя и кузова автомобиля.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60