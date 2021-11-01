Он залез на высоковольтный столб электропередачи, его ударило током. Мальчик упал на землю и скончался на месте происшествия. В этот день подросток гулял в компании сверстников.

В Гусь-Хрустальном прокуратура проводит проверку по факту гибели 17-летнего парня. Он залез на высоковольтный столб электропередачи, его ударило током. Мальчик упал на землю и скончался на месте происшествия. В этот день подросток гулял в компании сверстников.Трагедия произошла 31 октября около 16.30. Врачи местной ЦРБ сообщили о случившемся в полицию.«Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению требований безопасности при эксплуатации ЛЭП», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. ​​​​​​​Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.