Прокуратура проверяет все обстоятельства гибели 17-летнего парня, который залез на опору ЛЭП в Гусь-Хрустальном. Как установило надзорное ведомство, инцидент произошел 31 октября. Около 16.30 в

Прокуратура проверяет все обстоятельства гибели 17-летнего парня, который залез на опору ЛЭП в Гусь-Хрустальном. Как установило надзорное ведомство, инцидент произошел 31 октября. Около 16.30 в дежурную часть местной полиции поступило из ЦРБ сообщение о смерти подростка 2004 года рождения. По данным прокуратуры, в тот день парень гулял в компании сверстников. В какой-то момент он залез