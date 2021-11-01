В Камешковском районе коммунальная служба после вмешательства судебных приставов погасила долг в размере одного миллиона рублей за электроэнергию. Об этом соообщает пресс-служба ..

В Камешковском районе коммунальная служба после вмешательства судебных приставов погасила долг в размере одного миллиона рублей за электроэнергию. Об этом соообщает пресс-служба ФССП.Энергосетевая компания обратилась в суд с целью взыскать задолженность по платежам. Сотрудник службы вручил представителю должника постановление о возбуждении исполнительного производства.«Ему разъяснили последствия неисполнения обязательств», - уточнили в ведомстве.Однако коммунальщики не захотели расстаться с деньгами по хорошему. В результате приставы арестовали пять машин организации.Действия ФССП взбодрили компанию, и она оплатила не только свет, но и газ с теплом. К платежам также добавился исполнительский сбор.