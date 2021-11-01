Обвиняемый похитил транспортное средство с парковки, чтобы пользоваться им самостоятельно.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В июле текущего года в полицию обратился мужчина, сообщивший, что некоторое время назад в разных точках города им были оставлены электросамокаты, пользоваться которыми жители и гости города могли круглосуточно. Контроль за сохранностью осуществлялся дистанционно. Обнаружив пропажу одного из транспортных средств, заявитель обратился к полицейским.Сумма причиненного ущерба составила 44 000 рублей.Уточнив необходимую информацию, в том числе предполагаемые координаты нахождения самоката, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.В результате по подозрению в хищении был задержан ранее судимый местный житель. В его квартире оперативники обнаружили похищенное.Свою причастность к хищению обвиняемый не отрицал, пояснив, что обнаружил электросамокат на мосту и ночью переместил к себе домой, чтобы в дальнейшем использовать в личных целях.Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.