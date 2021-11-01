Нарушения выявлены городской прокуратурой.

Ковровская прокуратура добивается ликвидации незаконной свалки мусора на территории ИК-7.В ходе проверки выяснилось, что постановлением главы Ручьевской сельской администрации в 1996 году земельный участок около посёлка Пакино выделен исправительному учреждению для размещения бытовых отходов. С июля 2007 года заместитель начальника колонии по тылу запретил вывоз ТБО.«В ходе осмотра земель установлено, что свалка не эксплуатируется, заросла травой и до сих пор не рекультивирована», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Начальнику тюрьмы внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены. Надзорное ведомство подало в суд.Фемида встала на сторону истца. Решение суда пока не вступило в законную силу.