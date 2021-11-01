Причина – ремонтные работы на теплосетях в створе строительства Рпенского проезда.

В ночь с 1 на 2 ноября в Октябрьском районе Владимира на 12 часов отключат отопление. Причина – ремонтные работы на теплосетях в створе строительства Рпенского проезда.Как рассказали в пресс-службе владимирского филиала ПАО «Т Плюс», замена труб согласована с мэрией Владимира. Управляющие компании возобновят подачу тепла 2 ноября после 12:00.Перечень адресов, по которым батареи станут холоднее, выглядит следующим образом: