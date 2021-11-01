Книги для неё собирали, по сути, всем миром. Напомним, старое здание Буринской библиотеки...
Книги для неё собирали, по сути, "всем миром". Напомним, старое здание Буринской библиотеки полностью уничтожил пожар.
Новая библиотека-клуб разместилась в бывшей муниципальной квартире. Как сообщает вязниковский "Маяк", в ней проведён большой объем работ. Помещения капитально отремонтировали. Библиотеку оснастили отдельным входом с крыльцом, отныне в библотеке есть отопление. В прежнем здании приходилось использовать обогреватели. Закуплены стеллажи, мебель, новое оборудование. В планах- провести в библиотеку интернет.