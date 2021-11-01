Книги для неё собирали, по сути, всем миром. Напомним, старое здание Буринской библиотеки...

Книги для неё собирали, по сути, "всем миром". Напомним, старое здание Буринской библиотеки полностью уничтожил пожар.Новая библиотека-клуб разместилась в бывшей муниципальной квартире. Как сообщает вязниковский "Маяк", в ней проведён большой объем работ. Помещения капитально отремонтировали. Библиотеку оснастили отдельным входом с крыльцом, отныне в библотеке есть отопление. В прежнем здании приходилось использовать обогреватели. Закуплены стеллажи, мебель, новое оборудование. В планах- провести в библиотеку интернет.