Восстановлением занимались шесть студенток Московского художественного института.

В Спасо-Евфимиевом монастыре представили мозаичную икону «Спас на троне», украсившую памятник-часовню на месте погребения Дмитрия Пожарского. До недавнего времени монумент был украшен лишь репродукцией с изображением мозаичной иконы. Исправить ситуацию удалось в рамках сотрудничества Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Шесть талантливых студентов и педагоги из Москвы создали новую мозаику. На минувшей неделе состоялось её открытие.«В итоге получилось настоящее произведение искусства высшего качества исполнения. На кропотливую работу по восстановлению ушло около года», - рассказали в пресс-службе ВСМЗ.Чин освещения мозаичного образа был проведен викарием владимирской епархии, епископом Ковровским Стефаном.Гендиректор музея-заповедника Сергей Рыбаков поблагодарил всех причастных.«Для нас сегодня важный день. Закончена не только многолетняя работа, но и восстановлена историческая справедливость, к которой мы шли более 20-ти лет», — отметил Сергей Рыбаков.