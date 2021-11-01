Накануне в Суздале освятили мозаичную икону Спас на троне на месте погребения князя Дмитрия...

Накануне в Суздале освятили мозаичную икону "Спас на троне" на месте погребения князя Дмитрия Пожарского.От замысла до открытия мозаики прошло более 20-ти лет. Её воссоздали студенты и преподаватели Московского государственного академического художественного института. Несмотря на то, что эта работа - реплика мозаичной иконы с разрушенного мавзолея Пожарского, сотрудники музея называют её самостоятельным произведением искусства равным подлиннику.Алина Огородникова, студентка Московского государственного академического художественного института имени Сурикова:- Это очень трудоемкая работа. За день ты можешь сделать вот столько (показывает руками)//Тут особенности были техники, что это обратный набор, чтобы она была гладкой и была ближе к живописи. В общем было много нюансов, и эта работа сильно продвинула нас в мастерстве, мы очень ей благодарны.