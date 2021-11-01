В период нерабочих дней соблюдение масочного режима в общественном транспорте Москвы контролируют 1,5 тысячи сотрудников ГКУ Организатор перевозок. 99% пассажиров столичного метро пользуются средствами индивидуальной защиты, отметил руководитель ГКУ Владимир Султанов.

В период нерабочих дней соблюдение масочного режима в общественном транспорте Москвы контролируют 1,5 тысячи сотрудников ГКУ "Организатор перевозок". 99% пассажиров столичного метро пользуются средствами индивидуальной защиты, отметил руководитель ГКУ Владимир Султанов.Он напомнил, что в Москве проводится ежедневная дезинфекция всей инфраструктуры транспортного комплекса, проверяется наличие средств индивидуальной защиты. Султанов призвал придерживаться правил безопасности в транспорте."В нерабочие дни мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тысяч контролеров", – добавил руководитель ГКУ.На фоне распространения коронавирусной инфекции все больше граждан осознают необходимость ношения средств индивидуальной защиты на транспорте, сказал он. По его словам, 99% пассажиров московского метро используют маски.Маска может защитить лишь в том случае, если она надета правильно, подчеркнул Султанов. Но некоторые пассажиры спускают маску во время поездки, отметил он."На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна. При неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении", – приводит слова Султанова агентство РИА Новости.За последние сутки коронавирус в России выявили у 40,4 тысячи человек. В Москве отмечено 7 103 случая инфицирования.