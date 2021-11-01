Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Министр здравоохранения
Увеличить число бригад скорой...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Министр здравоохранения
Увеличить число бригад скорой помощи. И срочно начать строительство нового ковидного госпиталя. Как министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ковидную ситуацию в регионе?
- Телефонные мошенники
Случай дистанционного мошенничества с хорошим финалом. Какой единственный способ вернуть средства, если все же попались в ловушку злоумышленников?
- Спас на троне
Студенты-реставраторы из московского института имени Сурикова возродили мозаичное панно на месте погребения Дмитрия Пожарского.