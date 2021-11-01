Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Сняли с крючка История со счастливым концом. В полиции...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Сняли с крючкаИстория со счастливым концом. В полиции наградили сотрудников магазина, отговоривших пенсионерку переводить деньги мошеннику.- Служить и защищатьОт учений до реальных вызовов. Профессиональные будни спасателей региона в еженедельном обзоре.- Перепись 2021И кто в домохозяйстве живёт? Национальные диаспоры региона стали участниками всероссийской переписи населения.