Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир...

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших, информирует пресс-центр МВД России. В мероприятии приняли участие представители различных подразделений из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также из Управления на транспорте по СФО и Казанского юридического института МВД России.Глава ведомства сделал акцент на том, что более чем 300-летняя история российской полиции наполнена яркими примерами доблести и отваги:- Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего – по зову сердца.Министр подчеркнул:- Служба в полиции – не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду. Для этого мало быть профессионалом. Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным.Обращаясь к награжденным, Владимир Колокольцев отметил, что их героические поступки получили высокую оценку руководства страны и Министерства:- Каждого из вас можно по праву назвать достойным гражданином России, продолжателем лучших традиций Министерства, основанных на верности Присяге и своему народу. Самых добрых слов и глубокой признательности заслуживают наши коллеги-женщины, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей от неминуемой гибели.Глава МВД России поблагодарил присутствующих за ответственное отношение к делу и незаурядные личные качества. Затем были оглашены Указ Президента и ведомственные приказы.Фото: mvdmedia.ru