В Совете Федерации предложили ввести круглогодичные льготы во всех регионах на проезд школьникам и...

В Совете Федерации предложили ввести круглогодичные льготы во всех регионах на проезд школьникам и студентам в железнодорожном транспорте.Как правило, учащимся предоставляется скидка в пятьдесят процентов от тарифа. Так, например, в Тверской области власти совсем не выделяют средства на льготный проезд. А во Владимирской области это право есть только у тех учащихся, которые здесь же и проживают. Сенатор Андрей Кутепов предложил установить единый порядок предоставления льгот во всех категориях пригородных поездов - круглый год.