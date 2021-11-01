После ухода «АДМ» пассажиров из Энергетика, Юрьевца и Пиганово возил «ТП Владимир».

С 1 ноября во Владимире автобусные маршруты № 20С, 22 и 22С начала обслуживать компания После ухода «АДМ» пассажиров из Энергетика, Юрьевца и Пиганово возил «ТП Владимир».Теперь на линии вновь сменится подвижной состав. Интересно, что пассажиропоток на 22-ом маршруте составляет до 7 тысяч человек в сутки.Скоро в результате конкурса мэрия определит ещё одно предприятие, которое возьмёт на себяДобавим, что Владимир – 250 млн рублей.