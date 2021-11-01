Всего с начала года обследовано 2525 магазинов и кафе, в 546 из которых выявлены нарушения. Сотрудники МВД составили 49 протоколов.

Чиновники владимирской мэрии, полиция и Росгвардия продолжают ежедневные проверки соблюдения «антиковидных» мер работниками и клиентами объектов торговли и общепита. За семь дней на 11 объектах выявлены нарушения масочного режима.«С 25 по 31 октября был проведен рейд по 43 предприятиям потребительского рынка. Проводились разъяснительные беседы о важности ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания и о штрафах за несоблюдение ограничений», - уточнили в пресс-службе горадминистрации.О количестве составленных протоколов за минувшую неделю не сообщается.Всего с начала года обследовано 2525 магазинов и кафе, в 546 из которых выявлены нарушения. Сотрудники МВД составили 49 протоколов.