Мздоимцем занимается Следственный комитет и ФСБ. В деле фигурирует сумма в 80 тысяч рублей.

Во Владимире начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Дмитрия Филиппова арестовали до 28 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.Ранее сообщалось, что полковник полиции задержан за взятку. Информация подтвердилась.«Он отправлен в СИЗО за взятку в размере не менее 80 тысяч рублей. Деньги офицер получил за обеспечение условий по признанию иностранных граждан носителями русского языка и выдачу им российского гражданства. Обвинения предъявлены по части 3 статье 290 УК РФ», - уточнили в Октябрьском районном суде.Мздоимцем занимается Следственный комитет и ФСБ.