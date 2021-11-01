Процедура проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Он один из самых популярных в городе.

Директор департамент здравоохранения Константин Баранов сообщил, что с 1 ноября по поручению Александра Авдеева прививочный пункт в гипермаркете «Глобус» будет работать до 20:00. Процедура проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Он один из самых популярных в городе.В качестве позитивного примера глава облздрава привёл также владимирскую городскую поликлинику №2, в которой благодаря проводимому обзвону прикреплённого населения иммунизация идёт полным ходом. Этот формат поручено использовать всем медучреждениям.Особый акцент – на представителях старшего поколения. Многие из них не знают, куда обратиться, чтобы привиться от коронавируса.«Необходимо дойти до каждого пожилого человека, сделать всё, чтобы он мог привиться от COVID-19 в удобное время. Для этого надо задействовать все ресурсы: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, волонтёров. Подворовые и поквартирные обходы, обзвоны – нужно наладить системную адресную работу. Одновременно такая работа должна вестись и в других возрастных группах», − подчеркнул врио губернатора.Напомним, что буквально в конце прошлой недели