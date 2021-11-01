Ранее они требовали с медучреждения почти 40 млн.

Во Владимире родственники Алины Агалиевой, погибшей во время родов, отсудили у больницы 1,35 млн рублей. К указанной сумме Фемида прибавила выплату по потере кормильца в пользу дочери 25-летней девушки. До 18-лет она будет получать компенсацию в размере почти 31 тысячу рублей. С учётом того, что девочке сейчас чуть более двух лет, выплачивать ей пособие медучреждение будет на протяжении следующих 16-ти.Напомним, что в сентябре 2019 года у роженицы остановилось сердце. Её муж и родители . Правосудие лишь частично удовлетворило их материальные претензии. В пользу родителей и вдовца взыскан миллион рублей. За похороны Родильный дом №2 заплатит ещё 350 тысяч. Решение пока не вступило в законную силу.Напомним, что обвинённый в гибели жительницы Владимира врач скончался 27 декабря 2020 года.