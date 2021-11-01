Эксклюзив Во Владимире стартует конкурс Я вакцинировался при поддержке «Молодой Гвардии Единой...

ЭксклюзивВо Владимире стартует конкурс "Я вакцинировался" при поддержке «Молодой Гвардии Единой России» и областной молодежной думы. Задача конкурса – побудить молодых людей сделать прививку от коронавируса. Его участники получат возможность выиграть памятные призы.Максим Быстров, председатель областной молодежной думы при Законодательном Собрании:- Для того, чтобы принять участие в конкурсе нужно выставить пост на своей страничке в социальных сетях, написать почему важно вакцинироваться, обязательно указать хештеги #явакцинировался33 и #ер33. Обязательно участник конкурса должен иметь сертификат о вакцинации, QR-код о вакцинации и подписаться на группу ВКонтакте «Единой России», а также заполнить гугл-форму, которая будет указана в положении.Информация о конкурсе будет размещена на сайте регионального отделения «Единой России», а также на официальных страничках областной молодежной думы и регионального отделения МГЕР. Конкурс продлится до 29 ноября, итоги подведут первого декабря.Павел Кутузов, руководитель регионального отделения МГЕР:- В этом конкурсе будет разыграно много призов, а главным призом будет айпад.//Я сам недавно привился, потому что понял, что сейчас коронавирус опасен, как никогда и глядя на своих родственников, которые не привились и долгое время пролежали в больнице, я очень волновался за них. Поэтому мной было принято решение вакцинироваться. И я призываю вакцинировваться других!