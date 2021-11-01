Александр Авдеев провёл оперативное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. «По рекомендациям Минздрава ужесточены показания к выписке. ..

Александр Авдеев провёл оперативное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.«По рекомендациям Минздрава ужесточены показания к выписке. Помимо двух отрицательных ПЦР-тестов и общего клинического состояния пациента вводится анализ крови на антитела. В ряде больниц недостаточно эффективно проводится работа в выходные дни. Создан специальный патруль из специалистов, который будет анализировать и контролировать работу медорганизаций», − доложил директор департамента здравоохранения Константин Баранов.Он отметил, что увеличилось число пациентов в возрасте до 25 лет.«А после базового курса терапии пациенты остаются кислородозависимыми. Сейчас решается вопрос с развёртыванием коек для долечивания», - добавил главврач региона.На заседании прозвучало, что чиновники сталкиваются со случаями выявления поддельных сертификатов о вакцинации у пациентов. Материалы по каждому направляются в прокуратуру. Летальность наблюдается среди непривитых пациентов.К борьбе с коронавирусом привлекают студентов старших курсов медколледжей. В качестве стажёров они направлены в службу скорой помощи. В дальнейшем ими будут комплектоваться бригады скорой помощи.Часть ПЦР-лабораторий переходит на круглосуточный режим работы. Сейчас в день проводится порядка 7000 исследований. За весь период пандемии взято и обработано более 1,3 млн анализов.На 1 ноября в регионе привито около 400 тысяч человек − 45,3% от плана. С сегодняшнего дня прививочный пункт в гипермаркете «Глобус» будет работать до 20:00.Добавим, что Александр Авдеев поручил отработать вопрос материальной поддержки волонтёров, их бесплатного питания и проезда. Ещё одно поручение касается жёсткого контроля за соблюдением введённых антиковидных ограничений.