Октябрьский районный суд города Владимира арестовал начальника Управления по вопросам миграции УМВД...

Октябрьский районный суд города Владимира арестовал начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области Филиппова Дмитрия Владимировича. Он обвиняется в получении взятки.Предварительное следствие выяснило, что, занимая руководящую должность в Управлении миграции, Филиппов лично получил взятку не менее 80 000 рублей, что является значительным размером, за признание иностранных граждан носителями русского языка для получения ими гражданства РФ в упрощенном порядке.Уголовное дело в отношении Филиппова Д.В. возбуждено по материалам УФСБ России по Владимирской области. Постановлением суда от 30 октября 2021 года обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, т. е. по 28 декабря 2021 года включительно, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда г. Владимира.