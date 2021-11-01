Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 63 132 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 ноября выявлено 322 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 73 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 35 - в Ковровском, 34 - в Муромском, 16 - в Кольчугинском, 15 - в Собинском районах. По 14 инфицированных прибавилось в Гороховецком и Александровском, по 13 - в Киржачском, Петушинском и Юрьев-Польском, 12 - в Суздальском и 11 - в Вязниковском районах. Ещё 6 положительных тестов на ковид пришли пациентам в Судогодском, по 5 - в Меленковском, Камешковском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 63 132 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 873 случаев во Владимире, 7301 - в Гусь-Хрустальном районе, 6965 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.