Эксклюзив В регионе не снижается количество поддельных купюр. Меняются только номиналы. Такие...

ЭксклюзивВ регионе не снижается количество поддельных купюр. Меняются только номиналы. Такие сведения предоставило отделение Центробанка по Владимирской области.Общее число фальшивок то же, что и ровно год назад. Больше всего в обороте пятитысячных купюр, на втором месте - двухтысячные банкноты, на третьем - номиналом в одну тысячу. Мошенники умудрились подделать даже десятирублёвые монеты и одну пятирублёвую. В подделках оказалась и иностранная валюта - две стодолларовых купюры. Чтобы обезопасить себя от мошенников, специалисты предлагают бесплатное обучение для кассиров, а покупателям советуют самостоятельно изучить отличия настоящих банкнот от поддельных.