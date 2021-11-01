Эксклюзив
В регионе не снижается количество поддельных купюр. Меняются только номиналы. Такие...
Эксклюзив
В регионе не снижается количество поддельных купюр. Меняются только номиналы. Такие сведения предоставило отделение Центробанка по Владимирской области.
Общее число фальшивок то же, что и ровно год назад. Больше всего в обороте пятитысячных купюр, на втором месте - двухтысячные банкноты, на третьем - номиналом в одну тысячу. Мошенники умудрились подделать даже десятирублёвые монеты и одну пятирублёвую. В подделках оказалась и иностранная валюта - две стодолларовых купюры. Чтобы обезопасить себя от мошенников, специалисты предлагают бесплатное обучение для кассиров, а покупателям советуют самостоятельно изучить отличия настоящих банкнот от поддельных.