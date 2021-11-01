В суббботу, 30 октября, в 3 часа ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области...

В суббботу, 30 октября, в 3 часа ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Загорелся автомобиль в Кольчугинском районе, на дороге Кольчугино - Юрьев-Польский, поворот на п. Бавлены.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение всего автомобиля. Пожар был ликвидирован на площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели устанавливают причину пожара.