В Муроме завершено расследование уголовного дела в отношении коммерсанта, обвиняемого в незаконном...

В Муроме завершено расследование уголовного дела в отношении коммерсанта, обвиняемого в незаконном оборотетабачной продукции.Следственный комитет РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональным УМВД завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированой табачной продукции.По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года предприниматель приобрел, в том числе через сеть «Интернет» контрафактную табачную продукцию, которая не промаркирована федеральными специальными марками ФГУП «Госзнак». Приобретенный контрафакт обвиняемый хранил в гараже и арендованном складском помещении.Сотрудники муромской полиции 8 июля 2021 года обнаружили и изъяли из незаконного оборота партию немаркированных сигарет различных наименований и стран производителя в количестве около 145 тысяч штук на общую сумму более 15,5 миллионов рублей.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Муромский городской суд.