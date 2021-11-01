Во Владимирской области опять введен запрет на охоту на кабана. Соответствующий указ был подписан...

Во Владимирской области опять введен запрет на охоту на кабана.Соответствующий указ был подписан врио губернатора Александром Авдеевым 27 октября 2021 года. Согласно ему, до 20 ноября 2021 года вводится запрет на все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов.Этот запрет действует в охотхозяйствах «Годуновское» Александровского района, «Елховское» Юрьев-Польского района, а также «Кожинское», «Бавленское», «Фетининское» и «Дубковское» Кольчугинского района — все они попадают в радиус 20-километровой зоны от очага африканской чумы свиней.Запрет на любительскую и спортивную охоту на дикого кабана, также до 20 ноября, будет действовать на территории в радиусе 100 км от угрожаемой зоны. Это более широкий список охотничьих хозяйств Александровского, Камешковского, Кольчугинского, Юрьев-Польского, Киржачского, Собинского, Судогодского, Суздальского и Петушинского районов. Исключение составляет охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.Напомним, что предыдущий запрет на охоту действовал с 20 сентября по 15 октября из-за введения в области карантина по африканской чуме свиней.Охотничьи угодья, где установлены ограничения охоты на кабана:Александровский район в границах охотхозяйств: «Струнинское № 2», «Тирибровское», «Каменское», «Махринское», «Балакиревское», охотучастки «Карабановский», «Струнинский».Камешковский район в границах охотхозяйств: «Сергеихинское», «Вахромеевское», «Пенкинское», «Нерлинское», охотучастки «Камешковский», «Давыдовский».Кольчугинский район в границах охотхозяйства «Кольчугинское».Киржачский район в границах охотхозяйств: «Ильинское», «Кипревское», «Паньковское», «Песьянское», «Киржачское», охотучасток «Зареченский».Петушинский район в границах охотхозяйств: «Денисовское», «Ючмеревское», «Покровское» (00 «ВОООиР»), «Петушинское», «Покровское», «Динамо», «Владимирское», «Костеревское» «Васильковское», охотучасток «Светец».Собинский район в границах охотхозяйств: «Устье», «Алепинское», «Собинское», «Ундольское», «Юрьевецкое», «Собинское ГООХ», «Асерховское», охотучастки «Березниковский», «Ставровский», «Жереховский», «Воршанский».Судогодский район в границах охотхозяйств: «Андреевское», «Чамеревское», «Муромцевское», «Бараковское», «Улыбышевское», «Бахтинское», «Красно-Богатырское», охотучастки «Судогодский 1», «Судогодский 2», «Языковский», «Мошокский», «Сойменский», «Высоковский».Суздальский район в границах охотхозяйств: «Печугское», «Суженское», охотучастки «Исадский», «Суздальский», «Небыловский 2», «Лунёвский».Юрьев-Польский район в границах охотхозяйств: «Иворовское», «Шордыгинское», «Симское», «Небыловское № 1», «Бильдино», «Опольское», «Шихобалово», «Кучковское».